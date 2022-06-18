وزير المالية: يجب ألا يكتفي العراق بتصدير النفط وهناك فرصة كبيرة لأن يصبح من أكبر المنتجين للطاقة الكهربائية

2022/06/18 | 16:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

دعا وزير المالية علي علاوي، اليوم السبت، إلى الانتقال من تصدير النفط إلى الطاقة الكهربائية، وفيما أكد أن هناك فرصة كبيرة لأن يصبح العراق أكبر المنتجين للطاقة الكهربائية، أشار إلى أن بإمكان العراق العودة لمنظمة التجارة العالمية خلال العقود المقبلة.

وقال علاوي، في كلمة له خلال منتدى الطاقة، وحضرته وكالة خبر برس (واخ)، إنه “يجب ألّا يكتفي العراق بتصدير النفط وعليه الاهتمام بتصدير الطاقة والتركيز على قطاع الكهرباء”، لافتاً إلى أن “العراق الآن ليس في الوضع السابق، حيث يواجه مشكلات ويجب أن يصل إلى الستراتيجيات الصحيحة”.

وأضاف أنه “خلال السنوات الـ25 المقبلة سيتغير الطلب على الطاقة، وعلينا أن نجهز لهذه الثقافة والاهتمام بالبنى التحتية الاقتصادية”، مؤكداً “ضرورة أن تصمم السياسات الاقتصادية على وفق الظروف التي تحيط بالعالم وهذه ليست مهمة سهلة”.

ولفت إلى “التحول إلى ما يسمى بالقيمة الإضافية في تصدير النفط والتعويل على أن العراق أقل الدول تكلفة في إنتاج النفط، ولكن هناك منافسة في بيع النفط”، مردفاً بالقول “علينا أن نفكر في انتقال رؤس أموال للاستثمار والمحافظة عليها”.

وأكد أن “هناك فرصة كبيرة للاستثمار في قطاع الكهرباء، وأن نصبح أكبر المنتجين للطاقة الكهربائية، على الرغم من وجود مشكلات حالياً في الإنتاج بالعراق، ويجب حل هذه الاشكالات وتطبيق التكنولوجيا والانتقال من تصدير النفط إلى تصدير الطاقة الكهربائية”.

وتابع بالقول إننا “نحتاج أيضاً إلى تنمية الغطاء الأخضر، إذ هناك مشكلات في قطاع البيئة والتصحّر وضعف في الإنتاج الزراعي، وعلينا أن نفكر في الاستثمار بالسياسة الخضراء في العراق وستكون أكثر فاعلية على واقع البلاد”.



لافتاً الى أنه “علينا أن نعمل من خلال شبكة طاقة واستغلالها كمورد جديد وإعادة الزراعة وتنميتها على وفق قرارات صحيحة حتى يكون لدينا مستقبل مشرق في السوق العالمية خلال 10 سنوات، مؤكداً على ” عدم تكرار أخطاء السابق، ويجب علينا إعادة التموقع في سوق الطاقة”.

وختم بالقول “نتطلع خلال هذا المؤتمر التحدث عن مشكلات الطاقة، ولدينا فرصة لإعادة تَمَوقع أنفسنا مع الشركاء، وبإمكان العراق العودة الى منظمة التجارة العالمية خلال العقود المقبلة”.

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