2022/06/18 | 16:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على استعدادات لاعب العراقي زيدان إقبال.وذكر النادي في تقرير عبر موقعه الرسمي “عقب إنتهاء الموسم الطويل يلجأ أغلب اللاعبين للسفر في رحلات طويلة والخروج في إجازات للتعافي من آثار الإرهاق وتتابع المباريات خاصة اللاعبين الدوليين الذين يشاركون في أكثر من مسابقة على مستوى النادي والمنتخب، لكن لاعبنا […]

ظهرت المقالة مانشستر يونايتد: متحمسون لرؤية إقبال مع فريق تين هاج أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مانشستر يونايتد: متحمسون لرؤية إقبال مع فريق تين هاج) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مانشستر يونايتد: متحمسون لرؤية إقبال مع فريق تين هاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).