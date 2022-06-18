مصر.. شاب يذبح شقيقته بعد طلاقها مرتين

2022/06/18 | 16:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم شاب على قتل شقيقته شقيقته ذبحا بذريعة أنها أصبحت مطلقة للمرة الثانية في حياتها، وذلك وفقا لما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".

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