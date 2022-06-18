إنجاز جديد للمصارعة العراقية في بطولة الأهواز

2022/06/18 | 16:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع- علي الخرسانأحرز منتخبنا الوطني للناشئين بالمصارعة المركز الثاني في بطولة الأهواز بالمصارعة الحرة والرومانية التي شهدت مشاركة عدد كبير من المصارعين الذين مثلوا 8 أندية إيرانية.وقال رئيس الاتحاد العراقي للمصارعة شعلان عبد الكاظم لوكالة الأنباء العراقية (واع)،اليوم السبت، إن "أبطالنا حصلوا على 3 أوسمة ذهبية ووسام برونزي"، مشيداً "بالإنجاز الذي حققه مصارعينا بعد المستوى العالي الذي قدموه في منافسات البطولة من خلال الإمكانيات المميزة التي تدل على التطور الذي تشهده رياضة المصارعة في العراق".وأعرب عبد الكاظم عن "شكره العميق للجانب الإيراني الذي وفر جميع مستلزمات الإعداد الصحيح للوفد العراقي خلال معسكره التدريبي المقام هناك".

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