إصابة جندي بانفجار ناسفة في قاطع المطيبيجة ضمن حدود صلاح الدين

2022/06/18 | 16:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

افاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإصابة جندي بانفجار عبوة ناسفة في قاطع المطيبيجة قرب حاوي العظيم ضمن حدود صلاح الدين.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "جنديا اصيب بانفجار عبوة ناسفة في قاطع المطيبيجة قرب حاوي العظيم ضمن حدود صلاح الدين اثناء عملية تمشيط المنطقة".

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