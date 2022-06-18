2022/06/18 | 16:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ناقش رئيس الهيئة السياسية لتحالف عزم، خالد العبيدي، مع زعيم تحالف الفتح الحاج هادي العامري، اليوم السبت، الاوضاع السياسية والأمنية في العراق وفي مقدمتها متطلبات تشكيل حكومة خدمة وطنية تمثل جميع العراقيين ومتطلباتهم الحياتية.وذكر بيان لمكتبه الاعلامي وتلقته ايرث نيوز، انه جرى خلال اللقاء، الاوضاع الأمنية التي تمر بها نينوى ولاسيما بعد […]

ظهرت المقالة مناقشات بين العبيدي والعامري حول متطلبات تشكيل حكومة خدمة وطنية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مناقشات بين العبيدي والعامري حول متطلبات تشكيل حكومة خدمة وطنية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مناقشات بين العبيدي والعامري حول متطلبات تشكيل حكومة خدمة وطنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).