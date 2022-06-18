في مؤتمر التراث المعرفي عند شريف العلماء (رض).. ممثل المرجع السيستاني يوصي باحياء ونشر بحوث ودروس اساطيل العلماء

2022/06/18 | 16:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد ممثل المرجعية الدينية العليا

الشيخ عبد المهدي الكربلائي، بانه اصبح

لزاما علينا وقد امرنا بحفظ تراث اهل

البيت (عليهم السلام) الذي يمثل المصداق

الاجلى لإحياء أمرهم ان نولي مثل هذه

النشاطات في تحقيق

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