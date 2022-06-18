الجفاف يهدد العراق.. نائب يحذر من وصول الثروة الحيوانية الى مرحلة الانقراض

2022/06/18 | 16:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية

النائب رفيق الصالحي، السبت، من وصول

الثرورة الحيوانية الى مرحلة الانقراض

في حال استمرت ظروف الجفاف وغياب اي دعم

حكومي، مؤكدا ان موجة الجفاف تسببت في

هجرة كبيرة لس

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