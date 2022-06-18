“عبث اقتصادي”.. لماذا يستورد العراق البنزين من الكويت؟

2022/06/18 | 16:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، السبت، أن العراق يستورد البنزين من الكويت رغم انه ينتج ضعف ما تنتجه من الدولة الخليجية من النفط الخام.وقال المرسومي في منشور على الفيسبوك بعنوان “نموذج من العبث الاقتصادي في العراق”، اطلعت عليه /المعلومة/ إن “العراق ينتج ضعف ما تنتجه الكويت من النفط الخام”، مضيفا أن “العراق […]

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