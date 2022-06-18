ارتفاع الأسعار يجبر بريطانيين على التخلي عن إحدى وجبات الطعام اليومية

2022/06/18 | 16:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

رجح تقرير لصحيفة "الغارديان"، أن يصل ارتفاع أسعار المواد الغذائية في بريطانيا إلى 15٪ هذا الصيف، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 20 عاما، مع استمرار التضخم حتى منتصف العام المقبل.

وأظهرت دراسة لوكالة معايير الغذاء أن أسعار المواد الغذائية هي مصدر قلق لنحو 76% من البريطانيين على مدى السنوات الثلاثة المقبلة، وأن 22% من البريطانيين تخلوا عن وجبة طعام على الأقل أو قللوا من حجم الوجبات لعدم قدرتهم على تأمين تكاليفها.

وقد ارتفع عدد مستخدمي بنك الطعام من واحد من كل عشرة أشخاص في العام الماضي إلى واحد من كل ستة أشخاص خلال هذا العام

وبحسب اتحاد التجزئة البريطاني فان التضخم في أسعار الغذاء ارتفع بنسبة 4.3 في المئة في مايو الماضي مقارنة بـ 3.5 في المئة في شهر أبريل وهو أعلى مستوى منذ عام 2012.

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