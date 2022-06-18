سباحو العراق يحصدون 15 وساماً في بطولة إيران

2022/06/18 | 16:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حصد منتخب العراق لسباحة المعاقين 15 وساما منوعا، في بطولة إيران الدولية، محتلا المركز الثاني في لائحة الترتيب بعد البلد المستضيف.

وقال هاشم فرز، رئيس اتحاد السباحة البارالمبي، في تصريحات نقلها المكتب الإعلامي للجنة البارالمبية العراقية، اليوم السبت: “نال العراق المركز الثاني بحصيلة بلغت 15 وساما منوعا في بطولة إيران الدولية، منها 5 ذهبيات و4 فضيات و6 برونزيات، وضعته في الترتيب الثاني”.

وأردف: “حصل المنتخب الإيراني على المركز الأول، فيما كان المركز الثالث من نصيب منتخب تايلاند..



البطولة شارك فيها 300 سباح يمثلون 4 منتخبات، هي: العراق وإيران وتايلاند وكازاخستان ومنتخب إيران للمكفوفين، إضافة إلى 10 أندية إيرانية”.

وختم: “المنافسات لم تكن سهلة، بل واجه سباحونا منافسة قوية من المنتخبات الأخرى، لا سيما منتخب البلد المنظم للبطولة”.

المصدر :كووورة

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