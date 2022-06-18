بعد غياب 12 عاماً .. “الواد وأبوه”.. تفاصيل عودة عادل إمام للسينما

2022/06/18 | 16:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف المنتج عصام إمام مفاجأة تخص شقيقه الزعيم عادل إمام.

وأعلن عصام إمام عودة الزعيم للسينما مجددا من خلال فيلم “الواد وأبوه” بمشاركة ابنه محمد إمام والعمل سيكون من إخراج رامي إمام.

وقال عصام إمام، في مداخلة هاتفية لبرنامج mbc trending إن العمل عائلي يدور في إطار كوميدي حول فكرة العلاقة بين الأب والأبن في الوقت الحالي، وبه العديد من المعاني التي تمس الأسرة وهذا أكثر ما شجعني لإنتاج العمل”.

ومن المقرر بدء التجهيزات الأخيرة للعمل وانطلاق التصوير بعد أن يطرح محمد إمام أحدث أعماله السينمائية “عمهم” في موسم عيد الأضحى المقبل.

وأشار إلى أنه لم يستقر على ترشيح بطلة للمشاركة في الفيلم بشكل نهائي، لافتًا أن سيتم عقد جلسات عمل مع الزعيم بشكل كثيف خلال الفترة المقبلة.

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