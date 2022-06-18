البيتكوين تهوي إلى أدنى مستوى منذ نهاية 2020

2022/06/18 | 16:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفض سعر البيتكوين إلى أقل من 20 ألف دولار لأول مرة منذ ديسمبر 2020، حيث خسر 9.5٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفق ما قاله موقع وكالة بومبيرغ.

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