محافظة بغداد تنفي إحالة مشروع الطريق الحلقي إلى الاستثمار

2022/06/18 | 16:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع نفت محافظة بغداد، اليوم السبت، إحالة مشروع الطريق الحلقي الرابع إلى الاستثمار.وقال محافظ بغداد محمد جابر العطا، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "وجود تصريحات غير دقيقة عن إحالة مشروع الطريق الحلقي الرابع إلى جهات استثمارية، وأنه لا توجد نية بذلك"، لافتا إلى "أن المشروع في إعداد الدراسات الاستشارية، وتشترك فيه دوائر أخرى مثل أمانة بغداد، ووزارتي التخطيط، والإعمار والإسكان، وغيرها".وأضاف العطا، أن "الطريق يمتد لمسافة 96 كيلومتراً، ومن شأنه أن يسهم بالتخفيف عن الزخم المروري الذي تشهده العاصمة، لاسيما مركبات الحمل الثقيلة القادمة من المحافظات الأخرى، كونها لا تحتاج المرور إلى الشوارع الداخلية للوصول الى المحافظات الاخرى، فضلا عن إنه سيكون طريقا سالكاً للوصول الى مناطق اخرى قريبة من مداخل المدينة".وتابع أن "محافظة بغداد، تعمل على إنشاء المشاريع الاستراتيجية المتكاملة لتطوير العاصمة من خلال انشاء الطرق الحولية، والتي تكون بعيدة عن مركز المدينة".

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