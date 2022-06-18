القرآن محاولة لقراءة مغايرة 71 - ضياء الشكرجي

2022/06/18 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ضياء_الشكرجي وَلا تَأكُلوا أَموالَكُم بَينَكُم بِالباطِلِ وَتُدلوا بِها إِلَى الحُكّامِ لِتَأكُلوا فَريقًا مِّن أَموالِ النّاسِ بِالإِثمِ وَأَنتُم تَعلَمونَ (188)يفترض أننا انتهينا من موضوع الصيام ومنزلة شهر رمضان، وما يتعلق بهما، إذ ينتقل بنا المؤلف، إذا كان الانتقال منه، وليس من جامعي القرآن من بعده، إلى موضوع أخلاقي وحقوقي، ثم يعود إلى الأهلة التي يفترض أن لها علاقة بشهر الصيام، وما كان ينبغي أن يكون فا ......





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