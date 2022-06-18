رسالة إلى الموت لم تكتبها شيرين أبو عاقلة - عبدالرزاق دحنون

2022/06/18 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالرزاق_دحنون يكتبها الكاتب التركيّ الساخر عزيز نسين حيث وردتْ في أولى مجموعاته القصصية التي تُرجمت إلى العربيَّة بعنوان "مختارات قصصيَّة" ترجمها فاضل جتكر وطبعتها في دمشق وزارة الثقافة السوريَّة عام 1983.



وحين طلب الرفيق العزيز المؤلف الموسيقي والمغني السياسي الشيوعي، ورئيس تحرير"الكاتب اليساري" وليم نصار أن نكتب في استشهاد تلك الصحفية المقدسيَّة الجسورة التي وُلدت في 3 كانون الثاني/ يناير 1971 في القدس وقُتلت ......





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