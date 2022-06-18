غزلان الريم في العراق تهلك بسبب الجوع

2022/06/18 | 16:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة لاثنين من غزلان الريم في محمية ساوه في جنوب العراق في 8 حزيران/يونيو 2022 © اف ب اسعد نيازي سماوه (العراق) (أ ف ب) – تبحث غزلان الريم المتبقية في محمية ساوة في جنوب العراق، عن شيء لتأكله، بعد هلاك لحق بها وأدى إلى انخفاض اعدادها من 148 الى 87 راسا في […]

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