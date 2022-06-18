2022/06/18 | 16:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريكيندو في بغداد للمشاركة في ذكرى تأسيس أوبك وخبير: خسائر العراق من بيع البنزين 618 مليون دولار في ثلاثة أشهر بغداد – ابتهال العربي اربيل – فريد حسن اكد خبير اقتصادي ،ان خسارة العراق من بيع البنزين خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الجاري تبلغ 618 مليون دولار،فيما وصل امين عام منظمة اوبك محمد باريكيندو […]

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