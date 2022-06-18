محافظة بغداد تنفي إحالة مشروع الطريق الحلقي إلى الإستثمار

2022/06/18 | 16:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفت محافظة بغداد، اليوم السبت، التصريحات التي تتحدث عن إحالة مشروع الطريق الحلقي الرابع الى الاستثمار.واكد محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا، في بيان صادر عن قسم الاعلام والاتصال الحكومي، وتلقته ايرث نيوز “وجود تصريحات غير دقيقة عن إحالة مشروع الطريق الحلقي الرابع إلى جهات إستثمارية، وأنه لا توجد نية بذلك”، لافتا […]

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