صور: إشراف أمني وحكومي على تفويج الحجاج براً

2022/06/18 | 16:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس هيأة المنافذ الحدودية مع وفد أمني وحكومي يشرفون ميدانياً على تفويج الحجاج برا إلى الديار المقدسة.رافق السيد رئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء الدكتور عمر عدنان الوائلي وفد أمني وحكومي ، خلال زيارتهم صباح اليوم السبت المصادف ٢٠٢٢/٦/١٨ إلى منفذ عرعر الحدودي، للإشراف على عملية تفويج الحجاج برا إلى الديار المقدسة .وضم الوفد […]

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