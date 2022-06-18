أمين عام “أوبك” يؤكد ضرورة مواجهة التحديات لضمان امدادات الطاقة العالمية

2022/06/18 | 16:56 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلن الأمين العام لمنظمة الدول المصدّرة للنفط “أوبك” محمد باريكيندو، اليوم السبت، حاجة الاقتصاد الدولي للطاقة واستخدام المتجددة منها، وفيما أشار إلى حجم الزيادة باستخدامات الطاقة خلال السنتين المقبلتين، أكد ضرورة التعامل مع التحديات كافة، لضمان إمدادات الطاقة العالمية.

وقال باريكيندو، خلال كلمته في منتدى الطاقة، حضرته وكالة خبر برس (واخ) “أشيد بجهود المؤسسات العراقية لإعداد هذه القمة وحضور خبراء من طراز عال”، مشيرا الى أن “هذا الحدث يأتي في فترات عصية في هذا القطاع، حيث يختبر العالم تداعيات كورونا إضافة الى انقطاع التزويد، بسبب حرب أوكرانيا”.

وأضاف أن “تداعيات كورونا ما زالت تؤثر على سوق الطاقة خاصة في بلدان آسيا والصين، حيث تغير محيط استهلاك الطاقة، وعلينا أن نستعد على المستوى الطويل لأي تحديات مثل ارتفاع التضخم والضعف في سلسلة الإمدادات والانحصار الاقتصادي في البنك المركزي الأوربي، وكذلك الياباني”.

وتابع “ينبغي التعامل مع جميع التحديات لضمان إمدادات الطاقة العالمية، ونحتاج إلى رؤية مستقبلية تمكننا من السيطرة على أسعار الطاقة ومواجهة التداعيات الوخيمة للأزمات”.

ولفت إلى أنه “تم استخدام الاحتياطي الستراتيجي وضخ أكثر من 30 مليون برميل إنطلاقاً من شهر أيار”، موضحاً أننا “ما زلنا نبحث عن حلول لمواجهة تحديات تغيير المناخ والتحديات في مجال الطاقة ونحتاج الى حلول مستدامة وليست مستعجلة” مبيناً أنه “ليس هناك أفضل من هذا المنتدى لإيجاد الحلول لكل الإشكالات المطروحة”.

وأكد على “َضرورة أن تكون هناك مقاربة شاملة، لتجنب عدم الاستقرار في سوق الطاقة”، مشيراً إلى أن “الاقتصاد الدولي سيحتاج إلى ضعف الطاقة التي يستهلكها من إنفاق 124 تريليون دولار في 2020، إلى 270 تريليون دولار خلال 2024”.

وأردف “ستكون هناك زيادة على الطاقة من 224 مليوناً إلى 300 مليون برميل في عام 2024، وليس هناك مصدر للطاقة يمكن أن يغطي هذا الطلب”.



وختم حديثه بالقول أن “استخدام الطاقة المتجددة في عام 2020 بلغ 2.24%، وفي عام 2024 سيصل إلى 10%”، وأن “حاجة النفط من الطاقة خلال العام الماضي 2020، بلغت 30%، وفي عام 2045 ستصل الحاجة إلى 50%”.

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