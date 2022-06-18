المنافذ تعلن عدد الحجاج العراقيين الذين غادروا الى الديار المقدسة

2022/06/18 | 16:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عدد الحجاج العراقيين الذين غادروا الى الديار المقدسة.

وقال إعلام الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي رافقه وفد أمني وحكومي ، خلال زيارتهم إلى منفذ عرعر الحدودي، للإشراف على عملية تفويج الحجاج برا إلى الديار المقدسة، حيث وضم الوفد الذي توجه إلى منفذ عرعر الحدودي محافظ كربلاء المقدسة و رئيس هيئة الحج والعمرة ونائب قائد العمليات المشتركة ووكيل وزير الداخلية لشؤون الشرطة والوكيل الإداري لمحافظ الأنبار وقائد القوات البرية وقائد قوات الشرطة الاتحادية وقائد عمليات محافظة كربلاء المقدسة وقائد عمليات الأنبار وقائد قوات حرس الحدود، من أجل الاطلاع على سير الإجراءات والخدمات المقدمة للحجاج لضمان سريان العمل بانسيابية عالية ومما يخفف العبء عليهم".

وأضاف "وكذلك تم الانتقال إلى الجانب السعودي منفذ جديدة عرعر للاطلاع على الإجراءات المتخذة من قبلهم والتي كانت على مستوى عالي من الخدمة والتنسيق وسرعة الإجراء بأكمل متطلبات الحجاج".

وتابع "ونتيجة لهذه الخطوات والإجراءات المهمة تم إنجاز مغادرة (1936) حاجا عراقيا إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج".

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