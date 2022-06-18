جرح طيارَين جراء تحطم مقاتلة في وسط إيران

2022/06/18 | 17:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران-(أ ف ب) – أُصيب طياران بجروح السبت في إيران إثر تحطم طائرة مقاتلة من طراز إف-14 في وسط البلاد، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء “تسنيم”.وهو ثاني حادث من هذا النوع خلال أقلّ من شهر في المنطقة، بعد تحطم طائرة إف-7 في 24 أيار/مايو، ما أدى إلى مقتل طيارَين.وقال مسؤول العلاقات […]

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