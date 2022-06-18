معبر حدودي يصدر تعليمات جديدة للراغبين بالسفر براً الى ايران

2022/06/18 | 17:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجمع معبر حاج عمران الدولي، اليوم

السبت، ان الاشخاص الراغبين بالسفر الى

إيران يتوجب عليهم جلب بطاقة صحية تثبت

تلقيهم جرعتين من لقاح كورونا أو ورقة

فحص PCR تتضمن نتيجة سلبية لم يمضي عليها

72 ساعة.

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