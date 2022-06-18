العملات المشفرة تخسر 334 مليار دولار في أسبوع

2022/06/18 | 17:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..واصلت العملة المشفرة “بيتكوين”، اليوم السبت، تراجعها تحت الـ 20 ألف دولار بسبب عمليات بيع واسعة النطاق.وانخفض سعر “بيتكوين” بأكثر من 7% إلى مستوى 19.376 ألف دولار خلال تعاملات اليوم.وفي آخر سبعة أيام، خسرت “البيتكوين” نحو 33.3% من قيمتها، لتستقر قيمتها السوقية عند 367.56 مليار دولار.كما خسرت عملة “الإيثر” أكثر […]

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