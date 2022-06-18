2022/06/18 | 17:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد التوفو تحولًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، إذ يُنظر إليه الآن باعتباره طعامًا لذيذًا، ولا يزال التوفو يشهد ارتفاعًا في شعبيته بفضل المطاعم مثل مطعم "مورا" في هونغ كونغ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اُكتشف في الصين وأحبه بنجامين فرانكلين.. ما قصة التوفو أحد أشهر الأطعمة حول العالم؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اُكتشف في الصين وأحبه بنجامين فرانكلين.. ما قصة التوفو أحد أشهر الأطعمة حول العالم؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).