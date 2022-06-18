الفتح: الاطار التنسيقي المخول الوحيد عن الكتلة الشيعية “الاكبر”

2022/06/18 | 17:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد عضو تحالف الفتح، علي حسن عبيد، اليوم السبت، ان الاطار الشيعي هو المخول الوحيد عن الكتلة الشيعية الاكبر، فيما كشف عن مضامين الاجتماع مع رئيس الوزراء.وقال عبيد في تصريح خص به ايرث نيوز، ان “الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي كان اكثره بخصوص التدخلات التركية والقصف التركي والخروقات التركية التي […]

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