2022/06/18 | 17:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية، السبت، اعتقال مواطن مصري "اعتدى بالضرب" على مواطن سعودي يعمل في مقهى في مدينة الخرج وسط البلاد، في حادثة أثار غضب مستخدمي موقع تويتر في السعودية.

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