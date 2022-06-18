(2) حالة وفاة.. الصحة تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

2022/06/18 | 17:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

سجّلت وزارة الصحة، 385 إصابة بفيروس كورونا خلال موقفها الوبائي، الموضح أدناه، الخاص بجائحة كورونا لليوم السبت.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، أنها “سجلت كذلك 195 حالة تعافٍ من الفيروس وحالتا وفاة جديدة”.

وأضافت إن “عدد متلقي اللقاح المضاد لكورونا خلال 24 ساعة الماضية بلغ 838 شخصاً”.

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