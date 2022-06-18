2022/06/18 | 17:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

تشير الاحصائيات غير الرسمية في ناحية جلولاء ضمن محافظة ديالى الى تسجيل أكثر من 40 إصابة فشل كلوي خلال الأشهر الماضية وسط تخوف اجتماعي من تفشي الظاهرة وتحولها الى عجز صحي، سيما مع عدم وجود مستشفيات متخصصة.

ويقول الطبيب المقيم محمد احمد في حديث لـ( بغداد اليوم)،انه" خلال 2022 سجل 6 حالات عجز كلوي في ناحية جلولاء(70كم شمال شرق بعقوبة) اغلبهم شباب دون 40 سنة لترتفع اجمالي الاصابات الى نحو 40 حالة نصفهم من الشباب في ظاهرة مثيرة للقلق لم تسجل من قبل".

واضاف احمد، ان" الاعداد ربما تكون اكبر لان بعضهم يذهب الى بغداد او كردستان او محافظات جنوبية لغرض العلاج او اجراء عمليات زرع كلى خاصة لمن يمتلك القدرة المالية لان العمليات باهضه الثمن ومكلفة جدا".

واقر بان" معدل الاصابات بالعجز الكلوي في جلولاء قياسا ببقية مدن ديالى مرتفعة جدا والاحصائيات تشير الى ذلك بوضوح لدرجة بانه تم المطالبة بفتح قسم خاصة لغسيل الكلى مع كل الاجهزة الملحقة به للتخفيف على ذوي المرضى".

فيما أشار عمر حسن ناشط الى ان" العجز الكلوي بالفعل مصدر قلق في جلولاء خاصة وان الحالات التي برزت في السنوات الاخيرة اغلبها لشباب صغار" لافتا الى انه "لا يعرف ما هي الاسباب وهل الامر مرتبط بنوعية الطعام او الشراب".

واضاف حسن،ان" جلولاء شهدت مؤخرا سلسلة عمليات جمع تبرعات لانقاذ بعض المصابين بالعجز الكلوي خاصة لمن وصل الى مرحلة حرجة من اجل تامين كلفة عمليات زرع الكلى والتي تجرى في كردستان وتكلف عشرات الملايين من الدنانير".

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