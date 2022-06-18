مؤتمر الرياض هل سيعرض الكاظمي للمساءلة؟

2022/06/18 | 17:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..بينت عضو كتلة الصادقون النيابية سهيلة نجم ، السبت، أن توجهات رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي تناغم معسكر الولايات المتحدة الأمريكية الذي يضم دول الخليج، فيما أوضحت أن مؤتمر الرياض وفي حالة ثبوته لمناقشة التطبيع سيعرض الكاظمي إلى المحاسبة داخل قبة البرلمان.وقالت نجم في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “مؤتمر […]

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