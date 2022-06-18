المرور: مشروع الرقم الجديد سيرى النور قريبًا.. والرقم يمكن تسليمه باليد بلا سيارة

2022/06/18 | 17:30 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، ان مشروع توحيد اللوحات المرورية سيرى النور خلال شهرين، فيما اشارت الى امكانية تسليم الرقم باليد بدون سيارة.

وقال مدير المرور العامة، اللواء طارق إسماعيل، إنه “تم الاتفاق مع إقليم كردستان والشركة المنفذة لمشروع اللوحات الجديدة وسيتم توقيع العقد خلال اليومين المقبلين”، لافتاً إلى أن “المشروع سيرى النور خلال مدة شهر إلى شهر ونصف الشهر”.

وأضاف، أن “جميع المراكز والقواطع والأبنية المرورية سيتم استثمارها وتشغيلها لإنجاز المشروع”، مشيراً إلى أن “هناك 31 مركزاً سيعمل على تسلم المعاملات وتوزيع اللوحات”.

ولفت إلى أن “المديرية قد تعمل على استحصال موافقة بتغيير اللوحات من دون سيارة، إذ يتم اعتماد السنوية لطبع اللوحة بالإنكليزي وإعطاء الرقم باليد وتوقيع الملصق الخاص باللوحة”.

وحول رسوم اللوحات، أوضح إسماعيل، أن “الرسوم المحددة بقيمة 50 ألف دينار هي بالأصل 20 ألف دينار فقط مقابل 30 ألف دينار تسمى استنادية، وهي من ضمن القانون ولا يمكن إلغاؤها”، مشيراً إلى أن “رسوم تغيير اللوحات الجديدة في إقليم كردستان هي 120 ألف دينار”.

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