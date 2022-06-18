عودة انخفاض نسبة الاصابة بكورونا في العراق يخفض الشكوك بموجة خامسة محتملة

2022/06/18 | 17:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

عادت نسبة الاصابة بكورونا في العراق للانخفاض لاقل من 5%، بعد ان ارتفعت خلال اليومين السابقين الى الضعف، حيث وصلت الى 6%، ارتفاعا من 3% خلال الاسابيع الماضية، الامر الذي طرح شكوك عن دخول موجة وبائية خامسةز

واظهر الموقف الوبائي تسجيل 385 اصابة جديدة باجراء 8134 فحص خلال 24 ساعة الماضية، مايعني ان نسبة الاصابة بلغت 4.7%.

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