توضيح جديد للمرور بشأن توحيد لوحات السيارات ورسوم استبدالها

2022/06/18 | 17:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدّدت مديرية المرور العامة، اليوم

السبت، موعد توقيع عقد مشروع توحيد

اللوحات المرورية ومدة إنجازه، فيما

أوضحت بشأن رسوم استبدال اللوحات.

وقال مدير المرور العامة، اللواء طارق

إسماعيل، إنه "تم الاتفاق م

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