نصائح لنوم هادئ في ليالي الصيف.. احذر هذه الأخطاء

2022/06/18 | 17:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يواجه كثيرون صعوبة في النوم ليلا.وهناك نصائح عدة يجب تجربتها لمواجهة حرارة الصيف والنوم في الليل، وأيضا هناك بعض الأخطاء التي يجب تجنبها.ومن بين الأخطاء التي يرتكبها البعض لمواجهة حر الصيف عند النوم ليلا والتي يحذر الخبراء منها وينصح بتجنبها، وضع البيجامات في الثلاجة أو […]

ظهرت المقالة نصائح لنوم هادئ في ليالي الصيف..



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