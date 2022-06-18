2022/06/18 | 17:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، السبت، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت انخفاضاً في درجات الحرارة بدءاً من الاثنين.

وذكر بيان للهيئة، تلقته (بغداد اليوم)، أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً حاراً مع غبار خفيف في المنطقتين الوسطى والجنوبية ،بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً ،أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في جميع أنحاء البلاد".

وبين أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً مع غبار خفيف في جميع أقسام البلاد،أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية ،وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وأشار الى أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً مغبراً في المنطقة الوسطى، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً مع تصاعد الغبار ،أما المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس صحواً مغبراً وفرصة لحدوث عواصف ترابية ، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في جميع الأقسام من البلاد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موعد انخفاض درجات الحرارة في العراق - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موعد انخفاض درجات الحرارة في العراق - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).