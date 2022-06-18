2022/06/18 | 17:44 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أنه تم وضع الحجر الأساس لمشروع بناء (1000) مدرسة على امتداد العراق، بعد تذليل كل العقبات والإجراءات لوضع المشروع موضع التنفيذ”.

وقال في تغريدة له تابعتها وكالة خبر برس (واخ) أن “المشروع جاء من أجل دعم البنى التحتية للتعليم، والعمل على النهوض الشامل لعراقنا الحبيب”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يضع الحجر الأساس لمشروع بناء (1000) مدرسة) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يضع الحجر الأساس لمشروع بناء (1000) مدرسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).