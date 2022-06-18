2022/06/18 | 17:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: K-MEmBErG88

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأردن.. المنظمة العربية تعلن مدينة إربد عاصمة للثقافة العربية للعام 2022) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الأردن.. المنظمة العربية تعلن مدينة إربد عاصمة للثقافة العربية للعام 2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).