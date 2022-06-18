الرمز والدلالة عند الجهمور الفارغ - مالوم ابو رغيف

2022/06/18 | 17:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مالوم_ابو_رغيف على صفحة الفضائية الشرقية العراقية كتبت تعليقا على خبر اشرت فيه الى قول ابي هريرة في حديث منسوب للنبي بان البصل فاكهة اهل الجنة.



الامر بالنسبة لي كان مجرد دعابة او طرفة او نُكتة وليس أكثر من ذلك.لكن هذا التعليق الذي قصدت به استطرافا تحول الى عاصفة شتائم وانتقاصات وكمية كبيرة من رسائل الاساءات لشخصي المتواضع بعثها عشاق ابي هريرة على المسنجر وكانت من النوع البذيء جدا، وكم دهشت ان أرى له عشاقا، و ......





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