هذه حصة كربلاء.. أمانة مجلس الوزراء تحدد ثلاثة معايير لتوزيع المدارس بين المحافظات

2022/06/18 | 18:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت الأمانة العامة لمجلس الوزراء،

اليوم السبت، ثلاثة معايير في توزيع

المدارس النموذجية بين المحافظات ضمن

الاتفاقية العراقية - الصينية، فيما

كشفت عن التوزيع الجغرافي للمدارس.

وقال المتحدث باسم الأمان

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