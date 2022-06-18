نصائح للتوفيق بين العمل والحياة الشخصية

2022/06/18 | 18:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..بدأت شركات كثيرة في استدعاء موظفيها للعودة إلى العمل من المكاتب بعد فترة العمل عن بعد بسبب الظروف الوبائية التي شهدها العالم منذ مطلع عام 2020.ونقلت شبكة “سي إن إن” عدة نصائح أدلى بها كل من أليخاندرو ليراس، الأستاذ بقسم علم النفس في جامعة إلينوي بإربانا-شامبين، وإيرل ميلر، أستاذ علم الأعصاب في […]

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