بوتين: قوة أمريكا العظمى في العالم اقتربت لحظاتها من النهاية

2022/06/18 | 18:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب خلال خطاب ألقاه في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، قائلاً إن جهود الولايات المتحدة لسحق الاقتصاد الروسي قد باءت بالفشل.وأضاف بوتين أن روسيا لن تتراجع عما يسمونه العملية العسكرية الخاصة.و"سيتم تحقيق كل اهداف العملية العسكرية".وفي تقرير فريد بليتجن مراسل CNN المزيد من التفاصيل في هذا التقرير المصور.

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