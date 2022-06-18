العصائب عن الاعتداءات التركية: تتطلب موقفا حازما يتناسب مع طبيعة الفعل

2022/06/18 | 18:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / رأى عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق سالم العبادي، اليوم السبت، أن الاعتداءات التركية تتطلب موقفا حازما يتناسب مع طبيعة الفعل.وقال العبادي في تصريح لوكالة إيرث نيوز، إن “تكرار الاعتداءات على شمال العراق دلالة واضحة على مستوى الاخفاق الحكومي في معالجة المشاكل والتحديات التي يواجهها بلدنا على جميع الأصعدة سواء […]

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