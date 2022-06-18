2022/06/18 | 18:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت مشتريات الهند من الفحم الروسي في الأسابيع الأخيرة على الرغم من العقوبات العالمية على موسكو، حيث يقدم التجار خصومات تصل إلى 30٪، وفقًا لمصدرين تجاريين وبيانات راجعتها رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهند تزيد مشترياتها من الفحم الروسي 6 أضعاف) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهند تزيد مشترياتها من الفحم الروسي 6 أضعاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).