إزالة دور عشوائية في احدى مناطق البصرة

2022/06/18 | 18:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت لجنة رفع التجاوزات في ديوان محافظة البصرة، اليوم السبت، عن إزالة عدد من الدور السكنية التي تعارض تنفيذ المشاريع العمرانية في المحافظة.واوضح البيان الصادر من اللجنة، وتلقته ايرث نيوز، انه “بالتنسيق مع مديرية البلدية وقوة من مديرية الافواج أزالت لجنة رفع التجاوزات تسعة دور سكنية بمنطقة النجيبية والتي تعارض تنفيذ مشروع […]

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