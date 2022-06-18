بيومي فؤاد: دكتور كامل طبيب من نوع آخر في “مغامرات كوكو”

2022/06/18 | 18:31 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

قال الممثل المصري ​بيومي فؤاد​، إنه يجسد شخصية دكتور كامل، والشهير بـ”كوكو”، وهو طبيب بيطري لديه مستشفى لعلاج الحيوانات، ويمر في حالة من الصراع من أجل انتصار الخير على الشر.

وأضاف بيومي، أن الفيلم يسلط الضوء على ضرورة الاهتمام بالحيوانات ومراعاتهم، ونشر ثقافة الوعي لدى المواطنين وخاصة الأطفال لينشأوا على حب الحيوانات وعدم إيذائهم.

وتدور أحداث الفيلم حول صراع الخير والشر، ليس بين البشر، ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطري.



الفيلم من بطولة ​ بيومي فؤاد، خالد الصاوي​، ​شيرين رضا​، ​إيهاب فهمي​، أوس أوس، ​منة فضالي​، نانسي صلاح، ​عمرو عبد العزيز​، والفيلم من سيناريو وحوار إيهاب نصَّار، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج عمرو طنطاوي.

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