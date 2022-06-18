إصابة جنديين بانفجار عبوة ناسفة شمالي بعقوبة

2022/06/18 | 18:31 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أصيب جنديين في انفجار عبوة ناسفة على دورية عسكرية شمالي بعقوبة، مركز محافظة ديالى.

وقال مصدر أمني لوكالة خبر برس (واخ) أن “عبوة ناسفة انفجرت على دورية عسكرية في حاوي العظيم، قرب الحدود بين ديالى وصلاح الدين من الجهة الشمالية لمدينة بعقوبة، ما أدى الى جرح إثنين من أفراد الدورية.



واضاف المصدر بأن “تم نقل المصابين الى مركز الطبابة العسكرية ليتلقيا العلاج اللازم لهما”.

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