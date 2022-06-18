2022/06/18 | 18:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو..شاهد سقوط الرئيس الأمريكي عن دراجته الهوائية

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