شاهد بالفيديو.. العمليات التركية.. مخاوف أمنية أم ترسيم جديد للمناطق الحدودية

2022/06/18 | 18:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: corchuf0MFM

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