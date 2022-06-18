بالصور.. امين عام منظمة اوبك يزور مرقد الإمام الحسين (ع)

2022/06/18 | 18:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار امين عام منظمة اوبك محمد باركيندو،

السبت، ضريح الامام الحسين (عليه

السلام) والتقى بنائب امين عام العتبة

الحسينية السيد علاء ضياء الدين وابدى

سروره وفرحه وهو يأتي ال هذا المكان

الطاهر الذي يشعره با

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